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Появились подробности огненного ЧП в Кропивницком

среда, 27 марта 2019, 22:20

В результате мощного взрыва в Кропивницком пострадали минимум три человека.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

На данный момент известно, что ЧП произошло в 20.07. Уточняется, то на месте ЧП взорвались газовозы, которые были припаркованы на автостоянке. Взрыв был такой силы, что в ближайших домах вылетели стекла из окон.

Из-за взрыва загорелись пять грузовиков, 10 легковых автомобилей и крыша на двухэтажном здании, что находится рядом. За 40 минут пожар удалось локализовать.

По предварительной информации спасателей, в результате взрыва баллона с газом травмы получили три человека. Их госпитализировали в больницу.

Как сообщал "Апостроф", в субботу, 23 марта, в Киеве в жилом доме произошел взрыв в квартире, в результате инцидента погиб мужчина.

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