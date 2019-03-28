Огненное небо над городом: появились новые фото и видео мощного пожара со взрывами в Кропивницком

Вечером в среду, 27 марта, в Кропивницком пожарные ликвидировали масштабное возгорание грузовиков с газом.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в области.

Как отмечается, первые сообщения о пожаре поступили в службу около 20:00. По предварительным данным, причиной громких взрывов и пожара было возгорание трех цистерн с газозаправочным оборудованием на автомобильной стоянке.

Во время тушения пожара произошло 7 взрывов различной мощности с последующим возгоранием рядом расположенных 10 легковых автомобилей, 5 грузовых автомобилей и здания бывшей СТО на площади 200 метров квадратных. Пожар локализован в 20:55 и в 22:45 - ликвидирован.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в результате серии взрывов в Кропивницком пострадали минимум три человека.