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Ученые открыли новый вид рептилий с необычным знаком на теле: опубликовано фото

воскресенье, 24 марта 2019, 01:31

В Южной Америке, в бассейне реки Амазонка на территории Перу, биологи обнаружили ранее неизвестный вид гадюки.

Об этом сообщила Национальная служба природных территорий, охраняемых государством страны.

Новому виду ученые присвоили имя Bothrops sonene - по названию реки, которая протекает в регионе Мадре-де-Дьос и на языке местных индейцев звучит как Сонене. Гадюка отличается от других тем, что имеет светло-зеленый цвет с пятнами в форме буквы "С" на спине и своеобразной формой чешуек на голове и теле.

Bothrops sonene относится к семейству гадюковых или виперовых. Они имеют пару относительно длинных, полых внутри зубов, которые используются для выделения яда из ядовитых желез, находящихся за верхней челюстью. Новый вид гадюки серпентологи обнаружили во время мониторинга биоразнообразия Национального парка Бауаха-Сонене.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", команда ветеринаров Лондонского зоопарка опубликовала подборку рентгеновских снимков животных, сделанных во время обследования 18 тысяч обитателей зоопарка.

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