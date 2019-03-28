​В трагическом ДТП погиб знаменитый украинский спортсмен: фото

Вечером 27 марта в Шевченковском районе Запорожья в страшной аварии погиб выдающейся спортсмен многократный чемпион Украины по кикбокингу Александр Власенко.

Об этом сообщает издание "Факты".

Автомобиль ЗАЗ-1103 "Славута", за рулем которого был Александр, не разминулся с полуприцепом фуры. Легковушка тут же превратилась в груду металлолома. Водитель погиб на месте.

В полиции сообщили, что ДТП случилось на перекрестке улиц Игоря Сикорского и Виктора Духовченко после семи часов вечера.

"Пока мы знаем лишь то, что водитель фуры сдавал назад, чтобы сделать разворот, и в этот момент они столкнулись. Водитель "Славуты" от полученных травм скончался, больше в машине никого не было. Что касается водителя фуры, то ему 19 лет, он был трезв. Окончательно обстоятельства ДТП и виновника установит следствие. Помочь в этом могут свидетели", - сообщила начальник отдела коммуникации Главного управления Национальной полиции Украины Екатерина Людвик.

Погибшим оказался 18-летний Александр Власенко — студент Запорожского национального университета, именитый и титулованный спортсмен, тренер по кикбоксингу.

"О трагедии мы узнали только утром 28 марта. Саша учился на втором курсе, был очень хорошим, порядочным, общительным, чутким к чужой беде. Конечно, это тяжелый удар не только для его семьи, но и для нас и для его друзей. Сейчас мы, преподаватели, и студенческий совет организовываемся чтобы проводить нашего Сашу в последний путь", — рассказал куратор Александра, старший педагог факультета физвоспитания Кафедры теории и методики физической культуры и спорта Запорожского национального университета Павел Пиптюк.

Похороны Александра Власенко состоятся 29 марта 2019 года.

Как сообщал "Апостроф", во время матча чемпионата Габона между "Акандой" и "Миссиле" прямо на поле умер полузащитник хозяев Герман Цинг.