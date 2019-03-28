На "трассе смерти" под Киевом произошло страшное лобовое ДТП: фото и видео

В ночь на четверг, 28 марта, на трассе Киев-Ирпень произошло серьезное ДТП: столкнулись два автомобиля Skoda и Peugeot.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, авария произошла вследствие выезда на встречную полосу одного из автомобилей.

Судя по опубликованным фото с места ДТП, оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Очевидцы называют в качестве причины аварии гололед на дороге.

На месте работали врачи скорой помощи, спасатели ГСЧС и правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 марта на Одесской трассе под Киевом случилась жуткая авария с участием крана и двух бусов, вследствие которой серьезно пострадал один человек.