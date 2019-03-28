РУС. | УКР.

четверг, 28 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

28 марта

08:47
Боя с россиянином не будет: суперчемпион Усик сделал важное заявление
08:28
Кто из кандидатов в президенты Украины наиболее удобен Путину: на Западе назвали неожиданную фамилию
08:00
Память святого мученика Никандра и именины Дениса: какой праздник 28 марта
07:58
На "трассе смерти" под Киевом произошло страшное лобовое ДТП: фото и видео
07:30
Трагедия на воде в Кременчуге: фото и подробности о еще двух найденных утопленниках
06:59
Огненное небо над городом: появились новые фото и видео мощного пожара со взрывами в Кропивницком
06:30
Гороскоп на 28 марта: Козероги никого не слышат, а Рыбы слишком спешат
06:27
И снова снег: синоптики добили украинцев уточненным прогнозом погоды
05:39
60 лет в космосе: NASA опубликовало самые яркие исторические фото
04:36
Ученые создали "вечную" кожу, которая может совершить революцию в робототехнике: видео
03:41
"Коллега" Стрелкова по кличке "Махно" рассказал о захвате Славянска и пьяницах среди боевиков: видео
02:29
Pussy Riot стали персонажами знаменитого мультсериала "Симпсоны": опубликовано видео
Все новости

На "трассе смерти" под Киевом произошло страшное лобовое ДТП: фото и видео

четверг, 28 марта 2019, 07:58

В ночь на четверг, 28 марта, на трассе Киев-Ирпень произошло серьезное ДТП: столкнулись два автомобиля Skoda и Peugeot.

Об этом сообщается на Facebook странице "Киев Оперативный".

Как отмечается, авария произошла вследствие выезда на встречную полосу одного из автомобилей.

Судя по опубликованным фото с места ДТП, оба автомобиля получили серьезные повреждения. О пострадавших в результате аварии не сообщается.

Очевидцы называют в качестве причины аварии гололед на дороге.

На месте работали врачи скорой помощи, спасатели ГСЧС и правоохранители.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 6 марта на Одесской трассе под Киевом случилась жуткая авария с участием крана и двух бусов, вследствие которой серьезно пострадал один человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Реконструкция Шулявского моста, вид с птичьего полета.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Новый фронт Тимошенко-Тарута: что стоит за объединениями кандидатов перед выборами

Киев трещит по швам: как решить транспортную проблему столицы

Один паводок спокойно смоет всю Конча-Заспу и это реальность - эколог

Украинцы официально платят за тепло, которое выбрасывается в космос – эксперт

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: