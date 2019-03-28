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Все видят, но молчат: названа смертельная "зараза", которая поразила более половины молодежи Крыма

четверг, 28 марта 2019, 09:02

В оккупированном Крыму новых оборотов набирает проблема наркотиков.

Об этом на своей странице в Facebook пишет местный журналист и блогер, сторонник оккупации Александр Горный.

По его словам, эта проблема стоит для полуострова острее чем "крымское перекрасившееся жулье, коррупция, застройка парков и набережных".

"Эта зараза поразила Крым. Многие об этом знают, но молчат. Скупые строчки в крымских СМИ о задержании наркоманов или тех, кто распространяет это зло, но тема наркомании и масштабы этого бедствия - табу… Есть полевые данные, что не менее половины крымской молодежи уже поражена. Некоторые говорят о двух третях", – пишет Горный.

Также Горный связывает наркоманию с эпидемией ВИЧ/СПИД в Крыму.

"Наркомания и СПИД были при Украине, масштабы поражения и тогда были ужасные, но уже в "Российском нашем Крыму" о проблеме молчат. В городах и селах народ пробует с этим бороться, но силы неравные. Солеторговцы через социальные сети проникают через любые преграды, проникая даже в самые благополучные семьи", – отмечает блогер.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в оккупированном Россией Крыму жители устроили митинг против местной так называемой власти.

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