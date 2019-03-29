​Лихач на суперкаре Infinity устроил ДТП с переворотом на житомирской трассе: фото и видео момента аварии

29 марта на Житомирской трассе под Киевом водитель Infiniti на огромной скорости не справился с управлением авто, задел грузовик и перекинулся на крышу.

Соответствующие фото и видео публикует dtp.kiev.ua.

"Видео момента аварии и Фото ДТП с пострадавшими и опрокидыванием под Киевом на Житомирской трассе. Напомним, там водитель красного суперкара Инфинити (зависть) на высокой скорости, опережая лохов справа, задел грузовик и остановился уже на крыше. Вскоре на место подъехал друг на Субару, но на колесах пока:)", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", вечером 27 марта в Шевченковском районе Запорожья в страшной аварии погиб выдающейся спортсмен многократный чемпион Украины по кикбокингу Александр Власенко.