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Машину выкинуло с дороги: водитель снял видео разрушительного ДТП под Киевом

пятница, 29 марта 2019, 10:57

В с. Старые Петровцы Киевской области лоб в лоб столкнулись два автомобиля.

Видео, снятое одним из водителей, публикует dtp.kiev.ua.

"Разрушительное ДТП под Киевом, в Старых Петровцах. На дороге не разминулись два водителя. Встретившись лоб в лоб, грузовую машину выкинуло с дороги и занесло в стоящую возле дороги постройку. Оба автомобиля получили сильные механические повреждения. Наличие пострадавших уточняется. Ожидают полицию", - говорится в сообщении.

По словам комментаторов под видео, это не первое ДТП на этом месте. Аварии происходят из-за того, что водители идут на обгон с помощью запрещенных маневров, по обочине.

Как сообщал "Апостроф", вечером 27 марта в Шевченковском районе Запорожья в страшной аварии погиб выдающейся спортсмен многократный чемпион Украины по кикбокингу Александр Власенко.

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