Появилось первое фото новой боевой машины, созданной за границей при участии Украины

В сети показали фотографию боевой машины на шасси 2С1 “Гвоздика”, которую будут производить в Мьянме из агрегатов украинского производства.

Об этом сообщает "Украинский милитарный портал".

Производство легкого танка на базе 2С1 в Мьянме должно стартовать во второй половине 2020 года. По информации источника, это даст дополнительные заказы на агрегаты, которые изготавливаются на украинских предприятиях. В частности, будут поступать заказы на трансмиссию, редукторы и системы управления.

105-мм пушка ведет стрельбу боеприпасами стандарта НАТО, среди которых бронебойные подкалиберные, обломочно-фугасные и противотанковые кумулятивные. Также танк может использовать 105-мм противотанковую ракету с лазерным наведением.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18 марта в Украине прошли испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.