РУС. | УКР.

пятница, 29 марта
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.08
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

29 марта

14:04
В Харькове обрушилось здание: фото и видео спасения человека из-под завалов
13:54
​У ключевого фигуранта дела Гандзюк нашли элитное имение под Киевом: опубликовано видео
13:40
В одном жакете на голое тело: Бейонсе получила почетную награду
13:29
​Солнечная весна с дождями и снегом: синоптик дала свежий прогноз по Украине и Европе
13:25
Проход на катере под Керченским мостом: уникальное видео в формате 360
13:23
Ведущие букмекеры предсказывают победу Порошенко на выборах
13:20
Поддерживаю: Виталий Кличко высказался о возможном возвращении брата в ринг
12:59
​Месть оккупантам: офицер ВСУ показал видео двух точных ударов по блиндажам боевиков
12:55
Известный боксер попал в громкий скандал из-за поцелуя: опубликовано видео
12:54
​В Украине взлетели цены на мясо: озвучены цифры
12:54
Появилось первое фото новой боевой машины, созданной за границей при участии Украины
12:41
Участники известной группы погибли в страшном ДТП: фото с места аварии
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

​Солнечная весна с дождями и снегом: синоптик дала свежий прогноз по Украине и Европе

пятница, 29 марта 2019, 13:29

В ближайшие выходные в большинстве европейских стран, в том числе и в Украине, будет сухо и солнечно. А вот в Скандинавии и севере Великобритании ожидаются дожди и мокрый снег.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Европа единодушна, как никогда). 30-31 марта в большинстве стран будет сухо солнечно и тепло. Скандинавия и север Великобритании только попадут в холод и дождь со снегом. А так - солнечная весна, кое-где еще и лето. Украина в субботу и воскресенье также наслаждаться синоптическим комфортом. Везде будет ясно, солнечно, тепло", - написала метеоролог.

Почти по всей территории Украины температура воздуха в дневные часы составит 30 марта +9 +14 градусов, 31 марта +12 +18 градусов.

В ночные часы 0 + 4 градуса, только на востоке местами 0-2 градуса мороза.

"В Киеве субботу и день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми. В столице 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта до +17 градусов. Атмосфера помогает нам с нашими же гражданскими обязанностями)", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатологи дали печальный прогноз о погоде на лето 2019 года.

Фотовзгляд

Все галереи
Шулявский мост, прибыла тяжелая техника.

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Глава WWFC Владимир Тесля о влиянии агентов ФСБ на украинские выборы

"Подгузники от Гройсмана": как украинская власть "заботится" о молодых матерях

Убийство матерями своих детей: психолог объяснила, почему женщины становятся монстрами

Зима возвращается: синоптики рассказали о погоде в последнюю неделю марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: