​Солнечная весна с дождями и снегом: синоптик дала свежий прогноз по Украине и Европе

В ближайшие выходные в большинстве европейских стран, в том числе и в Украине, будет сухо и солнечно. А вот в Скандинавии и севере Великобритании ожидаются дожди и мокрый снег.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Европа единодушна, как никогда). 30-31 марта в большинстве стран будет сухо солнечно и тепло. Скандинавия и север Великобритании только попадут в холод и дождь со снегом. А так - солнечная весна, кое-где еще и лето. Украина в субботу и воскресенье также наслаждаться синоптическим комфортом. Везде будет ясно, солнечно, тепло", - написала метеоролог.

Почти по всей территории Украины температура воздуха в дневные часы составит 30 марта +9 +14 градусов, 31 марта +12 +18 градусов.

В ночные часы 0 + 4 градуса, только на востоке местами 0-2 градуса мороза.

"В Киеве субботу и день президентских выборов ожидаются солнечными и теплыми. В столице 30 марта воздух прогреется до +13 градусов, 31 марта до +17 градусов. Атмосфера помогает нам с нашими же гражданскими обязанностями)", - подытожила Диденко.

Как сообщал "Апостроф", ранее климатологи дали печальный прогноз о погоде на лето 2019 года.