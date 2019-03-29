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В России запустили пикантный флешмоб, публикуя фото в поддержку уволенной "учительницы в купальнике"

пятница, 29 марта 2019, 16:51

В сети пользователи России запустили флешмоб в поддержку учительницы школы, которая была уволена из-за фото в купальнике.

Об этом сообщают росСМИ.

Инцидент произошел в российском городе Барнауле. Там в одной из школ уволили учительницу русского языка и литературы Татьяну Кувшинникову из-за фотографии в купальнике. Женщина опубликовала снимок с озера Пионерское, где проходила акция "Белые медведи" в поддержку зимней Универсиады. Родители ее учеников назвали снимок постыдным и обратились в администрацию школы.

Также отмечают, что Татьяна, кроме этого, пожаловалась на буллинг против ее сына со стороны учителей школы. По словам Кувшинниковой, учительница по математике грозится не допустить ее сына до ЕГЭ.

В связи с этим, по данным Telegram-канала FTP, другие преподаватели из школ и университетов начали флешмоб #учителятожелюди в поддержку уволенной учительницы Татьяны Кувшинниковой. В сети начали также публиковать откровенные снимки.

Как сообщал "Апостроф", под Винницей (село Гнатков, Томашпольский район) учитель младших классов впала в кому и умерла. Родственники называют причину ЧП – конфликт с одним из родителей.

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