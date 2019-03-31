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Потерял миллионы: одиозный адепт "Новороссии" пожаловался на главарей Крыма

воскресенье, 31 марта 2019, 04:41

Бывший нардеп и сторонник сепаратистов Олег Царев заявил, что оккупационные власти Крыма "обманули" его, решив продать имущество двух алуштинских пансионатов "Днепр" и "ХИИТовец", которые в 2015 году были отданы Цареву в аренду под реализацию инвестпроектов.

Об этом сообщает издание "Крым.Реалии".

В комментарии журналистам Царев также сообщил, что "всех своих друзей и знакомых теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму".

"Наши компании подписали инвестсоглашения по шести объектам (санаториям – ред.) в Крыму, вложили деньги, провели работы, занимались серьезно этими объектами. Но Совет министров в одностороннем порядке разорвал эти договора. Мы подали в суд, написали в прокуратуру, но это ничем не закончилось. Все суды мы проиграли. Поэтому никакого отношения к этим объектам мы сейчас не имеем", – заявил Царев.

По его словам, согласно договоренностям с российскими властями Крыма, фирмы его семьи должны были развивать арендованные санатории и успели вложить в них более 10 миллионов рублей. Но в итоге в крымском правительстве расторгли все шесть договоров, утверждает экс-нардеп.

"Получается, что нас обманули. Всех своих друзей и знакомых я теперь отговариваю от участия в инвестпроектах по Крыму. Потому что правительство Крыма подписывает такие инвестдоговора, которые суды затем расценивает как договор о намерениях. А то, что ты по нему тратишь деньги, никого не волнует. Что-то вдруг кому-то перехотелось, и все разрывается", – говорит Олег Царев.

В крымском госпредприятии "Солнечная Таврика", на балансе которого находятся санатории, ранее сданные в аренду фирмам Царева, отказались подтвердить или опровергнуть информацию о разрыве инвестдоговоров по ним, рекомендовав обратиться с информационным запросом. В то же время на сайте инвестиционного портала Крыма фирмы Олега Царева и его семьи до сих пор значатся как инвесторы в рамках реконструкции крымских санаториев, включая пансионаты "Днепр" и "ХИИТовец".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", один из спонсоров "русской весны" олигарх Константин Малофеев купил в Крыму бывший царский дворец, санаторий "Ливадия".

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