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Соцсети взорвала трогательная фотожаба на президентские выборы в Украине

воскресенье, 31 марта 2019, 09:34

В сети опубликовали фотожабу, которая развеселила пользователей в день выборов президента Украины.

Об этом сообщают на странице "Шляхта не работает" в Facebook.

Картинку разместили в сети в воскресенье, 31 марта, около 05:00. За это время она уже набрала почти три тысячи перепостов и более трех тысяч лайков.

Для фотожабы взяли кадр из мультфильма "Спящая красавица", где принц будит девушку со словами: "Любимая, проснись надо идти голосовать".

Пользователи сети оценили смешной пост и прокомментировали его.

Как сообщал "Апостроф", дабы немного отойти от темы президентских выборов в Украине, в сети вспомнили оригинальные предвыборные плакаты кандидатов в президенты в Болгарии.

Также в сети опубликовали яркую фотожабу, посвященную предстоящим выборам президента Украины, которые пройдут 31 марта.

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