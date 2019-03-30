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Выборы в Украине: в сети напомнили шедевральные плакаты с кандидатами-фриками

суббота, 30 марта 2019, 13:53

Дабы немного отойти от темы президентских выборов в Украине, в сети вспомнили оригинальные предвыборные плакаты кандидатов в президенты в Болгарии.

Фото плакатов - из коллекции болгарского политэксперта Теодора Михайлова, которые он опубликовал в Facebook несколько лет назад.

"Ну и чтобы немного разрядить напряженную атмосферу - вечная нестареющая классика. Болгарские предвыборные плакаты", - подписал снимки блогер под ником Ukr_Che в Twitter.

Как сообщал "Апостроф", ранее в сети появились фото игрушечных топ-политиков и простых украинцев. В частности, среди игрушек есть игрушка под названием Кондитер Петро, который зарабатывает на кондитерской фабрике 3200 гривен.

Также появились яркие фотожабы на президентские выборы в Украине со знаменитыми личностями.

Помимо этого, топ-кандидатов в президенты Украины сделали героями ярких фотожаб.

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