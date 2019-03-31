Солнце и ни капли дождя: синоптики дали уточненный прогноз на последний день марта

В день выборов президента, 31 марта, по всей Украине прогнозируется солнечная и теплая погода.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Теплее всего днем будет на Западе страны, от 15 до 17 градусов тепла. В Закарпатской области будет даже теплее, до +18 градусов. Ночью температура составит от 0 до +4.

В Центре и в некоторых северных областях будет немного холоднее: от 14 до 16 градусов тепла днем. Зато ночью будет теплее чем на Западе – +2 +4 градуса.

На Востоке и Юге Украины прогнозируется сравнительно самая прохладная температура воздуха: от 13 до 15 градусов. Хотя в Одесской области также будет 15-17 градусов тепла и +4 +6 градусов ночью.

В столице Украины, Киеве, будет, как и на всей остальной территории страны, солнечно. Температура воздуха составит +15 +17 градусов днем и +2 +4 ночью.

Напомним, подробнее о погоде на ближайшие дни читайте в материале "Апострофа": Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные.