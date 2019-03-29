Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Первый месяц календарной весны практически подошел к концу. Финальным аккордом марта стали морозы и даже снегопады в центральных и северных регионах страны. Впрочем, по прогнозам синоптиков, уже на этих выходных весна вздохнет полной грудью и в Украину ворвется настоящее тепло и будет много солнца. Какой будет погода на выходных, узнавал "Апостроф".

По данным Укргидрометцентра, в субботу, 30 марта, на всей территории Украины ожидается облачная, но абсолютно сухая погода.

Практически во всех регионах страны днем столбики термометров подскочат до 10-13 градусов с отметкой "плюс". Однако на Закарпатье и в Крыму будет несколько теплее: от 13 до 15 градусов тепла. А вот ночные температуры будут более разнообразны. Так, на юге и востоке ночью стоит ожидать от 0 до 2 градусов тепла, на севере и в центре после захода солнца столбики термометров покажут 1-4 градуса с отметкой "плюс", а на территории Западной Украины ночью синоптики прогнозируют от 2 до 6 градусов выше нуля.

В воскресенье, 31 марта, на всей территории Украины будет не просто сухо, но и солнечно. Согласно данным синоптиков, в этот день небо будет абсолютно ясным без единого облачка, абсолютно во всех регионах Украины.

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Соответственно, вырастет и температура воздуха. На западе, в центре и юге Украины дневные показатели температуры будут на уровне 14-16 градусов тепла, а на Закарпатье столбики термометра и вовсе "доползут" до почти что летних 17 градусов с отметкой "плюс". На севере и востоке будет прохладнее, но не существенно: от 13 до 14 тепла. Ночные температуры воздуха во всех регионах страны будут равняться 2-4 градусам тепла.

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Первый день апреля, который выпадает на понедельник, также принесет украинцам сухую и солнечную погоду. Правда, на востоке и в центре небо немного затянет облаками.

Температура воздуха 1 апреля тоже немного упадет. На юге сохранятся комфортные 14-16 градусов тепла днем и 3-5 ночью, а вот на севере в центре и востоке Украины днем будет от 11 до 14 градусов с отметкой "плюс", а ночью столбики термометров упадут до 3-5 тепла. Прохладнее всего в этот день будет на западе страны: от 9 до 11 тепла в дневное время суток и от 2 до 4 градусов тепла после захода солнца.

А уже со вторника, 2 апреля, в Украину вновь вернутся дожди и немного похолодает. Правда, осадки ожидаются только на востоке страны, в остальных же регионах будет сухо, но облачно.

Прохладнее всего в этот день будет на севере и востоке: от 7 до 10 градусов тепла днем и 1-3 тепла ночью, а на севере 1-3 мороза в ночное время суток. На остальной же территории Украины столбики термометра покажут от 8 до 11 градусов тепла в дневное время суток и около 0 после захода солнца.