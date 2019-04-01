В Украине начался весенний призыв в ВСУ: кого заберут и что нужно знать

С 1 апреля в Украине стартует весенний призыв в армию.

Призыв будет длиться три месяца - до 30 июня. Военкоматы планируют привлечь в Вооруженные силы несколько десятков тысяч новобранцев. Такое количество военнослужащих планируют увеличить из-за проблем при организации набора в предыдущие кампании.

Призывают молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет, которые годные по медицинским показаниям и не входят в определенный перечень категорий, которые освобождаются от несения службы.

Кто может не служить:

имеют двое и более детей, беременную жену или ребенка-инвалида;

являются единственными кормильцами в семье;

воспитывают маленького ребенка в возрасте до 3-х лет.

работают полицейскими, врачами, преподавателями, а также студенты, другие категории.

Вопреки распространенным слухам, останавливать на улицах, чтобы забрать в военкомат не будут, не имея на это права. Также забирать с избирательных участков невозможно. Напомним, любую проверку документов могут осуществлять только сотрудники полиции и с указанием причины.

Официальным поводом прийти в военкомат может быть только повестка. Ее вручает в руки лично представитель военкомата, а призывник, который ее получил, обязан расписаться. Затем он должен прийти в указанное время в военный комиссариат по месту жительства, пройти там медкомиссию, которая и решит - годен он к службе или нет.

Согласно с законом о наборе призывников в армию, который принял президент Петр Порошенко еще в сентябре 2018 года, срочную службу в ВСУ должны пройти все мужчины от 20 до 27 лет, признанные годными к строевой подготовке.

Согласно закону, за уклонение от службы можно получить штраф, так и реальный срок. За неявку в военкомат - штраф от 85 до 119 гривен, и 170-255 гривен - за повторное нарушение (неявки).

Уголовную ответственность можно получить в том случае, если поставив подпись в повестке призывник пришел в военкомат, прошел медкомиссию, был признан годным к службе, а потом не явился на место сбора новобранцев. За такое нарушение грозит от 2 до 5 лет тюрьмы. Правда, чаще всего за такое дают условный срок.

Всего призыв длиться полгода. Следующий осенний набор военнослужащих будет с 1 октября по 31 декабря.

В то же время, как уверяют в военкоматах, в зону проведения ООС новобранцев не будет отправлять. Они будут служить в ППД - пунктах постоянной дислокации. Это воинские части, где будут проходить тренировки. Призывники без высшего образования надо служить 18 месяцев, а со степенью специалиста или магистра - 12 месяцев.

Как сообщал "Апостроф", в сети показали фото удачного удара ВСУ по форпосту боевиков "Крокодил" под Донецком.