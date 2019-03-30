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"Птичка" прилетела: волонтер показал видео мощного удара по боевикам на Донбассе

суббота, 30 марта 2019, 12:02
Фото: Юрий Мысягин\Facebook

Украинские военнослужащие 46-го Добровольческого батальона "Донбасс" нанесли сокрушительный удар по позициям боевиков в районе Попасной (город в Луганской области).

Соответствующее видео опубликовал волонтер Юрий Мысягин.

"Птички ВСУ. - Оттуда по нашим работали? - ++ - Принял. Сейчас с ответом вылетит птичка. - Птичка добрая? - В полете да, летит никого не трогает, а вот когда прилетает... Сейчас увидишь", - подписал видео он.

Как сообщал "Апостроф", ранее ВСУ зачистили вражеский форпост "Крокодил" под Донецком. Уточняется, что именно с этой точки боевики проводили постоянные обстрелы с применением ПТРК, СПГ, ДШК, а также минометов калибра 82 мм.

Также офицер ВСУ показал фото мощного российского оружия, уничтоженного под Горловкой.

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