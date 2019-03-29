Путинские моряки отреагировали на появление кораблей НАТО в Черном море: фото

Корабли Черноморского флота (РФ) взяли на сопровождение вошедшие в акваторию Черного моря фрегаты НАТО.

Об этом сообщили РБК в Центре управления обороной РФ.

"Силы и средства Черноморского флота взяли на сопровождение вошедшую в акваторию Черного моря группу кораблей НАТО в составе трех фрегатов УРО (с управляемым ракетным оружием) ВМС Нидерландов, Канады и Испании", — указано в сообщении.

Наблюдение осуществляют корабли ВМФ "Иван Хурс" и "Василий Быков".

Иван Хурс

Василий Быков

Эсминец ВМС Нидерландов "Эвертсен", канадский фрегат "Торонто" и испанский фрегат "Санта Мария" вошли в акваторию Черного моря 28 марта.

Группа кораблей НАТО планирует принять участие в учениях "Морской щит". Принимающей стороной станет Украина. Взаимодействие с кораблями НАТО отработают также грузинские военные. 1 апреля корабли планируют войти в порт Одессы.

Как сообщал "Апостроф", В субботу, 23 марта, в Одесский морской торговый порт зашел корабль НАТО.