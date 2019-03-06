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В Одессу прибыли военные корабли НАТО: фото

среда, 06 марта 2019, 10:50
Фото: Думская

В среду, 6 марта, в порт Одессы зашли два корабля НАТО - фрегат TCG Barbaros и штурмовой катер TCG Marti Военно-морских сил Турецкой Республики, которые пробудут здесь до 8 марта.

Об этом сообщает Думская, публикуя фото кораблей.

"Дружеский визит в Одессу проходит в рамках ежегодных учений ВМС Турции "Голубая родина – 2019" (Mavi Vatan — 2019)", - сказано в сообщении.

Отмечается, что в ходе маневров 67 турецких боевых кораблей с 6 по 8 марта посетят 40 иностранных портов в Мраморном, Эгейском и Черном морях, в том числе посетят порты РФ.

Также приводятся характеристики кораблей. Фрегат TCG Barbaros (F244) относится к классу фрегатов типа МЕКО 200. Корабль построен в Германии компанией Blohm+Voss и принят на вооружение в 1997 году. Полное водоизмещение около 3400 тонн. Длина 117 метров, ширина 15, осадка 4,25 метра. На борту фрегата разнообразное ракетное, артиллерийское и зенитное вооружение, в том числе восемь шахтных пусковых установок Mk 41 для зенитных ракет "Си Спэрроу" и восемь установок для противокорабельных ракет "Гарпун". Авиационное вооружение – вертолет Sikorsky S-70B Seahawk.

А штурмовой катер TCG Marti принят на вооружение ВМС Турции в августе 1978 года. Это второй из восьми построенных катеров типа Dogan. Длина 58 метров, ширина 7,6, осадка 2,7 метра. Водоизмещение 436 тонн. Он вооружен 76-мм артустановкой и 35-мм зенитными пушками. На кораблях этого типа впервые в ВМС Турции были установлены американские противокорабельные ракеты "Гарпун".

Как сообщал "Апостроф", ранее в Одессу прибыл ракетный эсминец США.

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