Идиот и баба с косой: в сети показали смешное фото боевика на Донбассе

В сети появилось странное фото члена незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

На фото можно увидеть боевика в камуфляжном костюме и солнцезащитных очках, с автоматом в одной руке и молотом в другой. "Партнером" боевика по фото является почему-то туловище женского манекена с каской вместо головы, и прислоненной к нему косой. Фоном для снимка выступает заросшее травой поле, осколки битого кирпича и развалины некоего забора.

"Член РОА и баба с косой", – кратко подписал фото блогер.

"Еб*нько и манекен", – еще более кратко описали снимок в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Латвии вынесли приговор наемнику боевиков, который на Донбассе убил более 100 человек.