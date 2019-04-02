РУС. | УКР.

вторник, 2 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
27.00
Меню
Общество

Выборы президента 2019

Новости

2 апреля

04:41
В США запустили необычный флешмоб о привилегиях "белых людей"
03:32
Идиот и баба с косой: в сети показали смешное фото боевика на Донбассе
02:28
Объявлена в розыск трехлетняя девочка, похищенная в Харькове отцом-французом: опубликованы фото
01:29
Археологи нашли останки вымерших летающих ящеров: как они выглядели
01:11
Официальные результаты выборов президента Украины, обработано 98% - Зеленский побеждает (обновляется)
00:18
В сети появилась мощная видеожаба с Лукашенко и Путиным
00:16
В Киеве неизвестный передал "привет" Киевавтодору: опубликовано видео

1 апреля

23:59
​Суд в Киеве неожиданно принял скандальное решение по активам Коломойского
23:48
Опубликованы фото и личные данные российского майора, погибшего в Сирии
23:39
​В сети показали единственного русского, которого боится Зеленский: это не Путин
23:22
Зеленский побил суммарный результат Порошенко и Тимошенко: официальные данные ЦИК
23:13
В Киеве пьяный на элитном авто устроил жесткое ДТП: фото
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Идиот и баба с косой: в сети показали смешное фото боевика на Донбассе

вторник, 02 апреля 2019, 03:32

В сети появилось странное фото члена незаконных вооруженных формирований на Донбассе.

Снимок опубликовал на своей странице в Twitter блогер Necro Mancer.

На фото можно увидеть боевика в камуфляжном костюме и солнцезащитных очках, с автоматом в одной руке и молотом в другой. "Партнером" боевика по фото является почему-то туловище женского манекена с каской вместо головы, и прислоненной к нему косой. Фоном для снимка выступает заросшее травой поле, осколки битого кирпича и развалины некоего забора.

"Член РОА и баба с косой", – кратко подписал фото блогер.

"Еб*нько и манекен", – еще более кратко описали снимок в комментариях.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", в Латвии вынесли приговор наемнику боевиков, который на Донбассе убил более 100 человек.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Почти лето: синоптики рассказали о погоде на выходные

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: