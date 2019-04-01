Кличка "Лебедь": в сети показали фото нового "груза 200" у боевиков ДНР

В сети опубликовали фотографии и данные о боевике Карнаухове Денисе по кличке "Лебедь", который попал в "бригаду 200".

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer на своей странице в Twitter.

"Карнаухов Денис Анатольевич "Лебедь" (Славянск, 28/11/82) умер 11/03/19 в РФ от инфаркта", - написали в сети.

На сайте "Миротворец" отметили, что в боестолкновении с ВС Украины летом 2014 года Карнаухов получил тяжелые ранения обеих ног. Проходил лечение в госпитале Санкт-Петербурга.

Сам он проживал в городе Словянск Донецкой области. Но боевик родился в российском Норильске.

Как сообщал "Апостроф", на Донбассе ликвидирован боевик "Псих" из батальона писателя-боевика Прилепина.

Также ранее в сети показали видео удара украинских военных - как бойцы ВСУ уничтожили позицию боевиков на Донбассе.