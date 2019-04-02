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​Мороз, снег и солнце: синоптик озвучила актуальный прогноз погоды для Украины

вторник, 02 апреля 2019, 14:25

3 апреля почти по всей территории Украины возможны заморозки, в восточных областях ожидается мокрый снег.

Об этом написала синоптик Наталья Диденко в Facebook.

"Северо-восточные воздушные потоки, как правило, приносят в Украине некомфортная погода - холод и порывистый ветер. Зато антициклон, который сейчас господствует над Украиной, подсластит холодную синоптическую таблетку - будет много солнца. У большинстве областей Украины 3 апреля будет преобладать сухая погода. И только хвост фронта зацепит наши восточные области, где пройдут небольшие дождь и даже снег. Снег - потому что там будет холоднее, днем 2 +6 градусов, а ночью до небольшого мороза", - написала метеоролог.

По ее словам, небольшие "минусы" ночью вероятные также во всей Украине, однако днем потеплеет до +6 +11 градусов, а на Западе до +7 +12 градусов.

"В Киеве среда обещает быть снова солнечной, с чистым небом. Северо-восточный ветер ожидается порывистым, воздух - прохладным. Ближайшей ночью в столице около нуля, в окрестностях до -2 градусов, в течение дня потеплеет до +8 +10 градусов", - написала Диденко.

Синоптик порадовала, что тепло вернется в Украину в ближайшие выходные.

"А потепление до +12 +15 градусов придет как раз в субботу-воскресенье. Не смотрите на окна пока, смотрите на солнышко и первые зеленые листочки)", - подытожила она.

Подробнее о погоде читайте в материале "Апострофа": Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю.

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