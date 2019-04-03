У Путина трусливо ответили на черноморскую инициативу НАТО

В России заявили, что с негативом восприняли заявление НАТО о том, что альянс будет прикладывать необходимые меры для того, чтобы обеспечить безопасность прохода украинских кораблей через Керченский пролив.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, России непонятна позиция НАТО.

"Мы не понимаем, что имеется в виду. Ситуация с Керченским проливом и судоходством хорошо известна, и в соответствии с международным правом, с международными законами позиция России весьма последовательная, и она тоже хорошо известна", - отметил он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Румынии завершились многонациональные учения с участием военнослужащих одного из батальонов морской пехоты ВМС ВС Украины.