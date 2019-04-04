Как Одесса готовится к сезону: опубликованы фото популярных пляжей

Одесса активно готовится к летнему сезону и уже сейчас местные предприниматели обустраивают городские пляжи, готовя их к наплыву туристов, который может начаться уже с конца мая.

Как сообщает "Думская", почти все городские пляжи, от Ланжерона до 16-й Фонтана, были переданы в аренду. Власти объяснили, что это поможет повысить комфорт населения и отдыхающих. Ожидается, что за год на аренде город заработает около 16 миллионов гривен.

Издание опубликовало снимки с самых известных пляжей города, на которых во всю проходят ремонтные работы. На них видно, что предприниматели серьезно подошли к делу и хотят успеть облагородить пляжи и прилегающие к ним территории к началу курортного сезона.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Крыму, в Симферополе, местные жители жалуются на кучи мусора разбросанные в парковых зонах.