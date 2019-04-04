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Появились новые подробности шокирующей истории с "мумией" бабушки в Днепре

четверг, 04 апреля 2019, 14:51

Доставленная 3 апреля в больницу Днепра женщина, которая была доведена до состояния "мумии" вследствие длительного истощения и находилась в коме 4 степени, скончалась.

Об этом сообщил заведующий приемно-диагностическим отделением больницы им. Мечникова в Днепре Петр Давиденко в комментариях к своему посту в Facebook.

Смерть была зафиксирована врачами вечером того же дня, оказать помочь ей не удалось.

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Завотделением днепровской больницы отметил, что сообщение о смерти женщины, как сведения об ее состоянии и обстоятельствах ее доставки в больницу – женщину привез собственный сын, переданы в полицию.

Как сообщал "Апостроф", 24 марта в больницу города Мелитополь поступил ребенок в тяжелом состоянии, которого родители пытались вылечить самостоятельно дома. У девочки 5 с половиной лет был зафиксирован отек мозга. Как позже стало известно, родители пытались сами промыть ей желудок после отравления.

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