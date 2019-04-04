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В больницу Днепра привезли полуживую "мумию" бабушки: врач показал шокирующие фото

четверг, 04 апреля 2019, 09:41

В Днепре в больницу им. Мечникова сын привез родную мать, которая была в состоянии полного истощения и в коме 4 степени. С виду женщина выглядела как живая мумия.

Об этом в Facebook сообщил заведующий приемно-диагностическим отделением днепровский больницы им. Мечникова Петр Давиденко. Также он опубликовал шокирующие фотографии пожилой женщины.

"Вчера в отделение поступила пожилая женщина. Ее привез сын (это подчеркиваю). Состояние, в котором мы ее обнаружили сложно описать, оно вообще не поддается здравому смыслу. "На пороге смерти". Буквально. В том смысле, что ТАК не живут, состояние полного истощения, кома 4 степени... Какие бы оправдания не придумывали родные этой женщины, принять и понять это нельзя. Средневековье в отдельно взятой квартире", - написал он.

Врач призвал не забывать о своих близких и оказывать им должное внимание, обеспечив право на достойную старость.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стали известны подробности ужасного инцидента в Дарницком районе Киева, где в парке был обнаружен труп младенца.

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