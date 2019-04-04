В центре Харькова прощаются с погибшей пулеметчицей с позывным "Ведьма": фото

В четверг, 4 апреля, в Харькове проходит церемония прощания с военнослужащей ВСУ и волонтером Яной Червоной, позывной "Ведьма", которая погибла на Донбассе.

Фото с церемонии опубликованы на Twitter странице "IT Sector Харьков".

Прощаются с Червоной возле памятника Тарасу Шевченко. На фотографиях можно увидеть, что проводить военнослужащую пришло множество людей. Харьковчане и побратимы погибшей несут цветы к ее гробу.

"Сейчас у памятника Шевченко проходит прощание с погибшей волонтеркой и военной Яной Червоной. Вечная память", – говорится в подписи к фото.

"Прощай, Яна! Вечная честь и вечная память!", – пишут в комментариях пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 апреля на Донбассе в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червона и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.