РУС. | УКР.

четверг, 4 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.90
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

4 апреля

12:35
В ЦИК оценили возможность проведения "стадионных" дебатов Порошенко с Зеленским
12:26
Известный журналист оценил шансы сборной Украины избежать наказания из-за Мораеса
12:17
Еще одна весна: синоптик дала свежий прогноз по Украине, указав на важный момент
12:17
Больше чем песня: "Бумбокс" и Тина Кароль впечатлили совместным треком
12:15
В центре Харькова прощаются с погибшей пулеметчицей с позывным "Ведьма": фото
12:14
У митрополита Епифания отреагировали на требование УПЦ (МП) по томосу
11:59
В Беларуси суд вынес приговор повару-антибандеровцу: опубликованы фото
11:53
Передумал: скандальный боец ММА Макгрегор отметился новым неожиданным заявлением
11:48
В ожидании боя гладиаторов: появились меткие фотожабы на дебаты Зеленского и Порошенко
11:45
Известная украинская певица заявила о готовности спеть на дебатах Порошенко и Зеленского
11:40
День рождения Квитки Цисык: лучшие песни американки с украинским сердцем
11:34
В сети раскрыли резонансный фейк с "российским" роликом Зеленского
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В центре Харькова прощаются с погибшей пулеметчицей с позывным "Ведьма": фото

четверг, 04 апреля 2019, 12:15

В четверг, 4 апреля, в Харькове проходит церемония прощания с военнослужащей ВСУ и волонтером Яной Червоной, позывной "Ведьма", которая погибла на Донбассе.

Фото с церемонии опубликованы на Twitter странице "IT Sector Харьков".

Прощаются с Червоной возле памятника Тарасу Шевченко. На фотографиях можно увидеть, что проводить военнослужащую пришло множество людей. Харьковчане и побратимы погибшей несут цветы к ее гробу.

"Сейчас у памятника Шевченко проходит прощание с погибшей волонтеркой и военной Яной Червоной. Вечная память", – говорится в подписи к фото.

"Прощай, Яна! Вечная честь и вечная память!", – пишут в комментариях пользователи.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", 2 апреля на Донбассе в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червона и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Дожить до выходных: синоптики удивили прогнозом погоды на неделю

Излечимый буллинг: как преодолеть пропасть между мирами детей и взрослых

Воробей, а не дятел и пингвин: какие схемы используют кандидаты, чтобы не молчать в день тишины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: