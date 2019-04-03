Гибель "Ведьмы" и "Деда": в сети со слезами прощаются с погибшими украинскими героями

В сети скорбят из-за гибели на Донбассе военнослужащих Яны Червоной с позывным "Ведьма" и Александра Милютина с позывным "Дед".

Интернет охватила волна скорби.

Военные ВСУ погибли 2 апреля около 13:30 от вражеской мины. Обстрел позиций украинских военных гаубицами 152-мм калибра был со стороны российских террористических войск в районе н.п. Новозвановка-Попасная. Героев вспоминают, как Защитников Украины и просто хороших людей, которые отдали свою жизнь за Родину.

Червона Яна Михайловна (позывной "Ведьма") была старшим солдатом и волонтером, добровольцем на Донбассе. Помогать армии она начала, когда Россия начала агрессию на Донбассе. На службу в ВСУ она поступила в 2016 году в 54-ю бригаду, а позже перевелась в батальон "Донбасс-Украина". У нее остался муж с двумя маленькими детьми.

Милютин Александр Анатольевич (позывной "Деда") - младший сержант. Родом он был из Бахмута. На Донбассе солдат воевал в составе отдельного штурмового батальйона "Донбасс-Украина".

"Не хочу свечей и траурной ленты...Ты всегда улыбалась и верила в Победу, мы обязательно ее получим, ради Вас... Это фото сделано еще вчера.... Прости Яночка что не уберегли...", - написал офицер ВСУ Анатолий Штефан "Штирлиц".

"RIP наше Солнышко. Покойся с миром. Мы молчали, потому что не знали, как сказать ее маме. 120 мм снаряд попал в блиндаж. Еще в день выборов на спецучастке мои друзья встречались с Яной, а сегодня она пошла на небо... Беда, печаль и печаль...", - написал блогер и бизнесмен Игорь Стокоз.

"Яна мечтала посадить весь Донбасс цветами... Предлагаю в ее честь засадить цветами всю Украину. Она не любила все эти сопли, так давайте сделаем, чтобы она там улыбнулась! Даешь всеукраинький флешоб # Червоні_квіты Присоединяйтесь!", - сообщил военнослужащий Сергей Кравченко.

"Александр Милютин. Позывной "Дед". Боец ВСУ. Я с ним мало общался, но точно могу сказать, что иронии и определенной легкости жизненной, в этом мужчине хватало. Погиб сегодня на боевой позиции. И опять же ... войне нет различия, что у вас за окном - ночь, день, зима, весна или супермаркет. Она продолжается...", - написал ветеран АТО Иван Швая.

"Царство Небесное, пусть земля будет пухом", - коротко высказался пользователь сети Виталий Боряк.

Как сообщал "Апостроф", 2 апреля боевики 15 раз атаковали позиции украинских военных, в результате чего погибли двое защитников Украины и еще двое получили ранения.