Разбили сердце малоросов: у Путина разжаловали "братских" украинцев

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова не признает украинцев братским народом.

Об этом сообщают росСМИ.

"Я вот, например, сама, как индивид, не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. Я говорю о своем, внутреннем ощущении. Оценки, которые даются братскому народу... ну, не знаю, старшее поколение, может быть, и чувствует. Я вот, например, уже все-таки принадлежу к другому народу. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю", – заявила Захарова.

В сети бурно отреагировали на ее высказывание, прокомментировав его.

Как сообщал "Апостроф", сеть напугали фото представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.