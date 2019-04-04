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Разбили сердце малоросов: у Путина разжаловали "братских" украинцев

четверг, 04 апреля 2019, 23:36

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова не признает украинцев братским народом.

Об этом сообщают росСМИ.

"Я вот, например, сама, как индивид, не чувствую какую-то, так сказать, сопряженность в братском отношении с народом Украины. Я говорю о своем, внутреннем ощущении. Оценки, которые даются братскому народу... ну, не знаю, старшее поколение, может быть, и чувствует. Я вот, например, уже все-таки принадлежу к другому народу. У нас есть общая история, но ощущений я не разделяю", – заявила Захарова.

В сети бурно отреагировали на ее высказывание, прокомментировав его.

Как сообщал "Апостроф", сеть напугали фото представительницы Министерства иностранных дел Российской Федерации Марии Захаровой.

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