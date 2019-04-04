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УПЦ (МП) сделала громкое заявление по томосу

четверг, 04 апреля 2019, 10:52

В среду, 3 апреля, Священный Синод УПЦ МП на заседании призвал отозвать томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Соответствующее заявление опубликовано на сайте УПЦ МП.

В церкви считают, что предоставление томоса об автокефалии "неканоническим церковным группировкам" было ошибкой.

"Следует констатировать, что действия Константинопольского Патриархата в Украине нанесли большой вред украинскому православию, а также стали угрозой для всеправославного единства. Считаем, что Константинопольский патриархат и лично патриарх Варфоломей должен признать свою ошибку и работать над ее исправлением", - говорится в заявлении.

В УПЦ МП считают, что "способом исправления этой ошибки мог бы быть отзыв томоса, призыв к раскольникам о покаянии в грехе раскола и созыва Всеправославного собрания для соборного решения украинского церковного вопроса".

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", киевская митрополия Украинской православной церкви (Московского патриархата) подала в суд на Министерство культуры, которое обязало ее указать в официальном названии принадлежность к Русской православной церкви.

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