В Киеве обнаружили страшную находку: первые подробности

В Киеве (Дарницкий район) на территории парка нашли труп младенца.

Об этом сообщает УНН.

Так, тело новорожденной девочки обнаружили в кустах в парке Партизанской славы, недалеко от жилого дома. Тело ребенка лежало в полиэтиленовом пакете.

Уточняется, что по факту обнаружения трупа новорожденного ребенка начато досудебное расследование по ст. 117 УК Украины (Умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

Как сообщал "Апостроф", ранее в центре Киева обнаружили истощенный труп мужчины. На вид погибшему около 40 лет. Тело сильно истощено и успело покрыться трупными пятнами, что свидетельствует о том, что труп пролежал в подвале достаточно долгое время. При себе у погибшего не было документов.