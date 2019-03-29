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Сети взорвало видео реакции водителей на "скорую помощь" в одесской пробке

пятница, 29 марта 2019, 10:35

Одесские водители показали пример всей Украине, пропуская машину "скорой помощи" в пробке.

Соответствующее видео опубликовано на странице 5.10 News Ukraine в Facebook.

На кадрах с видеорегистратора, установленного в автомобиле "скорой помощи", видно, как водители один за одним пропускают медиков, спешащих на вызов.

За три недели ролик набрал почти 5 миллионов просмотров и получил свыше шести тысяч комментариев.

Под видеороликом пользователи отмечают, что такие видео нужно обязательно распространять.

"Иногда даже элементарные вещи нужно закреплять в подсознании. Спасибо за хороший пример", "Так ведут себя все водители в цивилизованных странах. Респект одесситам!!!", "Это должно быть нормой. Наконец то культура вождения потихоньку входит в наше сознание", "Одесса в этом плане всегда молодцы!!", "Я думала перед просмотром видео, что всё будет наоборот, и скорая будет стоять за машинами с мигалкой. Но видео меня приятно удивило. Таки хорошие у нас люди", "Какие водители молодцы", "Респект водителям", "Молодцы)))) радует, что люди понимают как нужно себя вести в обществе", "Браво одесситам... Слаженная работа", - пишут под видео.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 18 марта на дорогах столицы, в связи с ремонтом Шулявского путепровода, образовались километровые пробки.

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