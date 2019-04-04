В России на месте пионерлагеря нашли секретную базу ЧВК "Вагнер": карта

В России построили казармы за периметром военной базы, которые оформили как "пионерский лагерь".

Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на информацию очевидцев.

Постройкой занималась компания "Мегалайн", которая связана с бизнесменом Евгением Пригожиным. По данным агентства, в этих казармах расквартировываются частные военные специалисты перед отправкой в Сирию (ЧВК "Вагнер").

По документам эти казармы, представляющие собой три длинных двухэтажных здания, не относятся к российскому Минобороны. Их строительство завершили в 2015 году, однако о них стало известно только во время суда "Мегалайна" и его субподрядчика "Севзапстрой", который участвовал в стройке. В решениях суда одно из зданий обозначено как "пионерский лагерь", два других - здания для "временного размещения отдыхающих".

По данным агентства, еще одним субподрядчиком в проекте выступила компания "ТД Вивахаус". Ее представители поделились, что корпусам присвоили иное назначение в документах по просьбе заказчика.

"На сайте ТД "Вивахаус" размещена фотография здания, подходящая под описание одной из конструкций в судебных документах. Однако на сайте компании утверждается, что это многоквартирный дом в хуторе Молькино. Reuters показал фотографию человеку, который останавливался в лагере. Он сказал, что на ней изображена часть лагеря, которым пользуются частные военные специалисты из России", - говорится в сообщении.

Отмечают, что есть человек, который дважды посещал лагерь в 2018 году, когда искал информацию про своего сына, уехавшего воевать в Сирию как частный боец. Он был на военной базе и описал ее так, что эта информация совпала с данными о зданиях, за которые заплатил "Мегалайн".

Роль Пригожина в постройке пока неизвестна. Также агентству не удалось узнать, как именно "Мегалайн" выбрали для постройки и откуда взялись деньги на казармы. В открытых документах нет следов конкурсных процедур, которые необходимы для проектов, финансирующихся из бюджета. Согласно судебным документам, "Мегалайн" перевел "Севзапстрою" 86 миллионов рублей за строительство трех зданий в Молькино, а "Севзапстрой" с тех пор прекратил существование.

"Минобороны не ответило агентству о предназначении зданий в Молькино. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил: "Мы ничего не знаем об этом. Вообще не наш вопрос". В "Мегалайн" не прокомментировали запрос Reuters, а в "Конкорд менеджмент и консалтинг", принадлежащей Пригожину, заявили, что вопросы агентства "не имеют никакого отношения к действительности"", - говорится в сообщении.

Как сообщал "Апостроф", после разгрома американскими войсками в феврале 2018 года в Сирии российская ЧВК "Вагнера" фактически превратилась в охранную компанию, а половина наемников сидит без работы.