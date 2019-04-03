Шансов не было: опубликовано адское фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе

2 апреля на Донбассе погибла известная украинская пулеметчица и волонтер - Яна Червона, а в сети показали фото места ее гибели.
Об этом сообщает овин ВСУ и блогер под ником "Филин Донбасс-Украина" на своей странице в Facebook.
В интренете разместили снимок места, куда попала вражеская мина. Именно там и погибла украинская военнослужащая Яна Червона с позывным "Ведьма".
"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", - написали в сети.
Пользователи также прокомментировали пост.
Напомним, 2 апреля в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червона и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.
Как сообщал "Апостроф", сеть накрыла волна скорби из-за гибели на Донбассе военнослужащих Яны Червоной с позывным "Ведьма" и Александра Милютина с позывным "Дед".