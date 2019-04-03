РУС. | УКР.

среда, 3 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.95
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

3 апреля

14:56
Дело ВиЭйБи Банка: у Бахматюка считают, что у детективов НАБУ есть личностные мотивы
14:56
Офицер ВСУ показал свежие фото российской техники на Донбассе
14:55
В лучшем клубе мира приняли важное решение по вратарю сборной Украины
14:49
СМИ узнали о закрытии еще одного дела против министра: подробности
14:45
Умер знаменитый российский актер из базы "Миротворца"
14:38
Шансов не было: опубликовано адское фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе
14:30
Свитер поверх платья: Тина Кароль удивила модным решением
14:20
В Киеве школьник под ЛСД вышел из окна на 6 этаже: подробности трагедии
14:10
Чемпион мира отказался от боя с Ломаченко: названа причина
14:04
Украину накроет антициклон: синоптик рассказала, какая придет погода
13:56
Кабмин принял неожиданное решение по газу, которое обрадует украинцев
13:50
Известный украинский спортсмен ярко высказался о выборах президента Украины
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Шансов не было: опубликовано адское фото с места гибели украинской пулеметчицы на Донбассе

среда, 03 апреля 2019, 14:38

2 апреля на Донбассе погибла известная украинская пулеметчица и волонтер - Яна Червона, а в сети показали фото места ее гибели.

Об этом сообщает овин ВСУ и блогер под ником "Филин Донбасс-Украина" на своей странице в Facebook.

В интренете разместили снимок места, куда попала вражеская мина. Именно там и погибла украинская военнослужащая Яна Червона с позывным "Ведьма".

"В этом аду выжить у Яны Червоной не было ни единого шанса", - написали в сети.

Пользователи также прокомментировали пост.

Напомним, 2 апреля в результате обстрела позиций украинских войск со стороны оккупантов погибли двое военных - Яна Червона и Александр Милютин. Российские войска обстреляли воинов ВСУ гаубицами 152-мм калибра в районе н.п. Новозвановка-Попасная.

Как сообщал "Апостроф", сеть накрыла волна скорби из-за гибели на Донбассе военнослужащих Яны Червоной с позывным "Ведьма" и Александра Милютина с позывным "Дед".

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

От 3 до 10 лет: три главных варианта фальсификаций на выборах-2019 и наказания за них

У Путина есть крайне опасный план на выборах в Украине - генерал

НАТО воевать не будет: возвращение Крыма грозит ядерной войной

Судилище над Грибом: почему украинцам не стоит ездить в Россию и Беларусь

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: