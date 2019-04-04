Заход кораблей НАТО в украинский порт: появились фото, сделанные снаружи и внутри фрегатов

3 апреля завершился визит в Одессу фрегатов НАТО "Торонто" и "Санта Мария", которые входят в постоянную группу SNMG2.

Как сообщает "Думская", вечером корабли отошли от морских вокзалов и отправились в открытое море, где у них запланированы учения с кораблями ВМС Украины.

Тем временем издание опубликовало ряд снимков, сделанных возле фрегатов и внутри самих кораблей.

Напомним, что НАТО усиливает свое присутствие в черноморском регионе. С конца прошлого года в Черном море постоянно присутствует один из кораблей нечерноморских стран Альянса.

Учения с участием кораблей НАТО пройдут в Черном море с 6 по 13 апреля.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россию взволновало проведение масштабных учений НАТО "Морской щит 19", в связи с которыми корабли НАТО вошли в Черное море.