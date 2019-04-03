НАТО проведет масштабные учения в Черном море: в России волнуются

Россию взволновало проведение масштабных учений НАТО "Морской щит 19" с 5 по 13 апреля, в связи с которыми корабли НАТО вошли в Черное море.

Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает "Интерфакс".

"Мы внимательно оценим ситуацию. Если потребуются с нашей стороны дополнительные военно-технические меры, мы их примем", - сказал он.

Он уточнил, что с военной точки зрения Россия готова "к любым возможным поворотам в сфере военной безопасности".

"Наши позиции ясны: любые усиления натовские в регионе Черного моря бессмысленны с военной точки зрения, не укрепят безопасность ни самого региона, ни самой НАТО, только будут сопряжены с дополнительными военными рисками", - добавил Грушко.

Отметим, что в учениях примут участие 14 румынских военных кораблей и 6 военных кораблей из Болгарии, Канады, Греции, Нидерландов, Турции с участием 2200 военнослужащих.

Как сообщал "Апостроф", ранее в порт Одессы в сопровождении дельфинов зашли военные корабли НАТО.