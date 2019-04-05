От мороза до +21: синоптики порадовали украинцев прогнозом погоды

В пятницу, 5 апреля, в Украине ожидается облачная но теплая погода после довольно прохладной ночи.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Так, в центральных и северных областях ночью ожидается опускание температуры до 1 градуса мороза. При этом днем воздух прогреется до 12-15 тепла.

Теплее 5 апреля будет на западе страны, где ожидается до 15-17 тепла, а в Закарпатье днем воздух прогреется до +21 градуса.

Зато в восточных областях будет несколько прохладнее. Там ночью ожидается от -1 до +1 градуса, а днем от 10 до 12 градусов.

Ветер юго-восточный (на Левобережье - западный), 5-10 м/с. Днем в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

В Киеве в ночь на пятницу от 0 до 2 тепла. Днем 13-15 градусов тепла и незначительная облачность. Ветер в столице ожидается юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщал "Апостроф", ранее синоптики рассказали, какая погода ожидает украинцев в выходные, 6-7 апреля.