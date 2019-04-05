Появились фото мощного ракетного комплекса ВСУ для ударов по морю

Украинский журналист Юрий Бутусов показал фото мощного ракетного комплекса ВСУ для ударов по морю.

Их он опубликовал в Facebook.

"Четыре года велась эта работа. Сбор по крупицам - технологии, материалы, компоненты, производство. И вот теперь мы можем говорить про успешные испытания противо-корабельного комплекса "Нептун". И слово "комплекс" написано не зря. Весь комплекс создан, включая все машины. Созданы с нуля, с чистого листа", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Украине прошли испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.. Длина аппарата составляет 6,5 метров, а размах крыла - 12 метров. Беспилотник имеет радиус действия в 150 км, максимальную скорость полета 222 км/час и практический потолок полета 6750 метров.

Также Украина провела испытания нового ракетного оружия Ольха-М.