Украина провела испытания нового ракетного оружия: фото и видео

Под Одессой провели испытания нового ракетного комплекса для ВСУ - "Ольха-М", который является модернизированной моделью комплекса "Ольха", принятого на вооружение в 2018 году.

Об этом сообщается на сайте СНБО.

Новый комплекс способен поражать цели на почти вдвое большем расстоянии, чем его прародитель - 130 километров. Помимо этого, его оборудовали новой системой управления, навигационным оборудованием и системой управления пусками.

Во время испытаний военные проверили точность и эффективность уничтожения цели ракетами на максимальной дальности.

Как сообщал "Апостроф", 18 марта в Украине прошли испытания беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2.. Длина аппарата составляет 6,5 метров, а размах крыла - 12 метров. Беспилотник имеет радиус действия в 150 км, максимальную скорость полета 222 км/час и практический потолок полета 6750 метров.