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Украина и НАТО провели совместные стрельбы в Черном море: яркие фото и видео

пятница, 05 апреля 2019, 23:45

Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные стрельбы в Черном море с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто", который входит в состав НАТО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, корабли выполнили практические артиллерийские стрельбы.

Совместные тренировки типа PASSEX с кораблем украинских ВМС в Черном море, стали последними в рамках визита в Украину кораблей НАТО.

В ведомстве добавили, что во время совместных стрельбищ на борту "Прилук" были два канадских офицера, которые руководили действиями украинского и канадского кораблей.

"Особенно их впечатлила ловкость экипажа во время проведения совместных артиллерийских стрельб", - отметили в Минобороны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 3 апреля завершился визит в Одессу фрегатов НАТО "Торонто" и "Санта Мария", которые входят в постоянную группу SNMG2.

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