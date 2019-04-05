Украина и НАТО провели совместные стрельбы в Черном море: яркие фото и видео

Украинский ракетный катер "Прилуки" провел совместные стрельбы в Черном море с фрегатом Королевских ВМС Канады "Торонто", который входит в состав НАТО.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины, корабли выполнили практические артиллерийские стрельбы.

Совместные тренировки типа PASSEX с кораблем украинских ВМС в Черном море, стали последними в рамках визита в Украину кораблей НАТО.

В ведомстве добавили, что во время совместных стрельбищ на борту "Прилук" были два канадских офицера, которые руководили действиями украинского и канадского кораблей.

"Особенно их впечатлила ловкость экипажа во время проведения совместных артиллерийских стрельб", - отметили в Минобороны.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 3 апреля завершился визит в Одессу фрегатов НАТО "Торонто" и "Санта Мария", которые входят в постоянную группу SNMG2.