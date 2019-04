НАТО 70 лет: почему сейчас Украина дальше от Альянса, чем когда-либо

Медленно и мучительно, ценой больших потерь и рисков, идея вступления в НАТО превращается из инструмента торга и манипуляции в императив внешней политики Украины. Ирония судьбы в том, что, наконец-то начав относиться к Альянсу серьезно, Украина столкнулась с самыми сложными препятствиями на пути к членству в нем за всю свою историю. Такое мнение высказал "Апострофу" ассоциированный эксперт Международного центра перспективных исследований Николай Капитоненко.

Фраза о том, что мы приближаемся к вступлению в НАТО – это в лучшем случае просто симпатичный оборот речи, а в худшем – миф. Близость к членству в Альянсе невозможно измерить. Решение принимается всеми странами-членами, на него влияют тысячи факторов, большинство из которых находятся далеко за пределами сферы ответственности страны, которая хочет стать его членом. Можно принимать сколько угодно поправок в собственную конституцию, проводить замеры общественного мнения и даже референдумы – стать ближе к членству в НАТО это не поможет.

В НАТО мы вступим только тогда, когда этого будут хотеть все нынешние члены Альянса или же сильно будут хотеть все его "тяжеловесы". При этом никакой однонаправленной траектории этого движения нет: можно увеличить свои шансы, используя международный контекст или искусную дипломатию, но нельзя быть уверенным в том, что они снова не снизятся в результате выборов в любой из стран, возникновения новых региональных конфликтов или других событий международной жизни. Скажем, за последние пять лет, оставаясь очень далеко от перспективы членства, мы, тем не менее, несколько раз становились чуть ближе и чуть дальше от нее. Такая же траектория продолжится и в будущем.

Дальше всего от членства в НАТО мы оказываемся вовсе не тогда, когда разные политические силы высказывают противоположные мнения по этому вопросу – это нормальная демократическая практика. От НАТО нас отдаляет нечто совершенно иное, а именно - наша слабость, высокие риски и отсутствие демократии. Требование о демократии зафиксировано в Вашингтонском договоре – так что ему тоже исполняется 70 лет. Оно важно, потому что демократии могут доверять друг другу. Мы традиционно недооцениваем значимость этого критерия, считая его формальностью – одна из фундаментальных ошибок нашей внешней политики.

Что касается слабости, то под ней в большинстве случаев в современном мире целесообразно иметь в виду бедность. Мы остаемся бедными, а в относительном измерении – становимся даже беднее. По этой простой причине наша ценность как союзника выше не становится. Мы думаем, что становится – и даже убеждаем в этом партнеров – потому что мы сдерживаем агрессию России. Но даже те в Альянсе, кто верят в желание Кремля захватить пару стран в Восточной Европе, будут считать, что в такой ситуации выгоднее ограниченно поддерживать Украину и перенимать ее опыт без того, чтобы распространять на нее гарантии безопасности.

С такими же соображениями связаны и дополнительные риски, что создает для нас конфликт с Россией, как бы его ни называли. Он не повышает, а снижает наши шансы. Почти никто в НАТО не захочет рисковать войной с Россией для защиты Украины. Пока такая война остается вполне реальной перспективой, ответственные политики в Европе не будут хотеть членства Украины в Альянсе и решать дилемму: вступать в войну с Россией или развалить то, что 70 лет было самой эффективной коалицией в истории. По этим стратегическим соображениям, а вовсе не в результате фокусов "руки Кремля", мы сегодня дальше от членства в НАТО – если измерять расстояние в количестве стран, готовых дать нам, скажем ПДЧ – чем были на печально известном саммите в Бухаресте 2008 года.

Мы по-прежнему воспринимаем НАТО в духе холодной войны. Фраза Гастингса Исмея, первого генерального секретаря НАТО о keep the Russians out, the Americans in, and the Germans down ("не пускать русских, обеспечивать присутствие американцев и сдерживать немцев") остается популярной на украинских просторах и при попытках понять логику и функции Альянса сегодня. Хотя времена значительно изменились. Не уловив этих изменений, мы в свое время не смогли увязать отказ от ядерного оружия с вопросом вступления в НАТО – или, как минимум, большим шагом на этом пути.

Если бы Украина была сильным демократическим государством, то последовательность действий была бы противоположной: сначала бы нам дали понять, что ждут в Альянсе, а потом украинские политические партии спорили бы между собой о том, стоит ли подавать заявку о членстве. Приобщиться к юбилеям европейской безопасности нам получится, только изменив себя.