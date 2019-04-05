В Польше заявили о неполноценности автокефалии ПЦУ

В Польше признают автокефлию Православной церкви Украины (ПЦУ), но с одним "но".

О нем говорится в официальном коммюнике канцелярии Собора епископов.

"От имени Собора епископов ПАПЦ, в ответ на письма по делу автокефалии Церкви Православной в Украине однозначно информируем, что Польское Автокефальная Православная Церковь была и есть за признание полной самостоятельности – автокефалии Церкви Православной в Украине", - говорится в сообщении.

При этом, в Польше настаивают на том, что "предоставление автокефалии должно происходить в соответствии с догмато-каноничными нормами по отношению к целой Церкви, а не группы раскольников".

По мнению коммуниката канцелярии, "те, кто отступил от церкви, те были лишены священнических хиротоний, и они не могут представлять здоровый церковный организм".

Как сообщал Апостроф, ранее у митрополита Епифания отреагировали на требование УПЦ (МП) по томосу.