У митрополита Епифания отреагировали на требование УПЦ (МП) по томосу

В Украине раскрыли скрытый мотив требования УПЦ (МП) по томосу.

О нем в Facebook рассказал заместитель Председателя Управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря.

"Цель понятна: из-за очевидной невозможности достичь всеправославного согласия в "украинском вопросе" (Москва и ее союзники будут против) - опять вернуть ситуацию к состоянию перед 2018 годом", - написал он.

Напомним, в среду, 3 апреля, Священный Синод УПЦ МП на заседании призвал отозвать томос о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины.

Как ранее сообщал "Апостроф", киевская митрополия Украинской православной церкви (Московского патриархата) подала в суд на Министерство культуры, которое обязало ее указать в официальном названии принадлежность к Русской православной церкви.