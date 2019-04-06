Дело Гандзюк: обвиняемый активистами топ-чиновник подал в отставку

Глава Херсонской ОГА Андрей Гордеев, которого ряд активистов обвиняют в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк, подал в отставку с занимаемой должности по собственному желанию.

Заявление Гордеева на имя президента опубликовал на своей странице в Facebook нардеп от БПП Александр Спиваковский.

Согласно обнародованному документу, заявление написано 5 апреля.

"С пониманием того, что если есть претензии и сомнения - нужно дать возможность следствию прозрачно и четко выявить все обстоятельства ужасного убийства", - написал депутат.

По его словам, следующим шагом Гордеева станет проверка на полиграфе.

Ранее требование освободить Гордеева и его заместителя Рищука от занимаемых должностей выдвигали участники акции "Кто заказал Катю Гандзюк?".

На посту председателя Херсонской ОГА Андрей Гордеев пробыл ровно три года.

Напомним, как ранее сообщал "Апостроф", суд не стал брать под стражу руководителя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк.