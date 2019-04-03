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Убийство Гандзюк: суд в Киеве разозлил сеть решением по Мангеру

среда, 03 апреля 2019, 07:27

Суд не стал брать под стражу руководителя Херсонского облсовета Владислава Мангера, которого подозревают в организации убийства Екатерины Гандзюк, что активно обсуждают пользователи социальных сетей.

2 апреля по решению суда на Мангера возложили обязанности сдать прокурору загранпаспорт, появляться в органы следствия по требованию, не покидать Херсон без разрешения следователя или прокурора и носить электронный браслет.

Активисты и обычные неравнодушные граждане в один голос называют решение суда предательством, так как Мангер может свободно передвигаться по территории страны. Также они считают, что глава Херсонского облсовета сможет оказывать давление на свидетелей по делу, пока он не находится в СИЗО.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у скандального председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера нашли 6-миллионное имение под Киевом.

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