Молебен против сериала: сети бурно обсуждают гневный спич Вакарчука о кандидатах в президенты

Украинский музыкант Святослав Вакарчук записал видеообращение, в котором призвал украинцев требовать "содержания от кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского".

В своем обращении Вакарчук подчеркнул, что на протяжении всей президентской кампании содержание подменяется формой.

"Идет постоянное соревнование цветов и слоганов. Пафос против юмора. Билборды против Инстаграма. Молебен против сериала. Дорогие избиратели, не дайте подменить смысл - формой. Требуйте от кандидатов в президенты конкретные ответы на вопрос, какой они видят Украину через 5 лет? И каковы конкретные пути реализации этого видения. Содержание важнее, чем форма", - отметил Вакарчук.

Слова исполнителя активно комментируют пользователи социальных сетей.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стоимость проведения дебатов на НСК "Олимпийский" между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко может колебаться в районе миллиона долларов.