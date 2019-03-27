Зеленский дерзко ответил на флешмоб Вакарчука: сеть в восторге

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский оригинально ответил на флешмоб, запущенный лидером украинской рок-группы "Океан Эльзы" Святославом Вакарчуком.

Соответствующая реакция появилась в официальном аккаунте Зеленского в Instagram.

"Щоб не бути "ПО Приколу", вирішили бути серйозними, як всі)" – подписал фото он.

На фото можно увидеть резидентов студии "Квартала 95", на котором они стоят на заправке, а в руках держат хот-доги.

Также в штабе Зеленского объяснили, почему Вакарчук запустил флешмоб.

По мнению координатора штаба Зеленского Александра Корниенко, заявления Вакарчука связаны с непониманием сути происходящего вокруг президентской кампании шоумена.

"Может быть, для Святослава с высокой горы, на которой он сидит, кажется, что это выглядит, как прикол, но сегодня можно сказать - шутки закончились", - сказал он.

При этом, в команде Зеленского уверяют, что понимали всю ответственность в связи с решением идти на выборы.

"Многие считают, что у нас вся компания "по приколу". Когда мы решили участвовать, то понимали, что это ответственный процесс для всех нас и для Владимира Александровича. Назад дороги нет. Здесь все очень серьезно. Шуток уже нет", - сказал глава избирательного штаба Зеленского, Иван Баканов.

В сети стали комментировать "ответку" Зеленского.

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