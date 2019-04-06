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Наигрался в пиратов: в сети показали фото российского "груза 200" на Донбассе

суббота, 06 апреля 2019, 04:43

На Донбассе ликвидировали российского наемника, который воевал на стороне боевиков.

Об этом сообщает блогер под ником Necro Mancer в Twitter.

"Важенин Олег Владимирович "Рубин" (Казань, 22/03/78) погиб 03/04/19", - говорится в сообщении.

Боевика ликвидировали в среду, 3 апреля.

Как сообщал "Апостроф", боевики рассмешили сеть реалистичным фото, которое в полной мере описывает всю суть их участия в военном конфликте на Донбассе.

Также ранее в сети опубликовали фотографию боевика ЛНР, которого ликвидировала любовница во время ссоры. Офицер ВСУ Анатолий Штефан в связи с этим инцидентом предложил любовнице ликвидированного боевика вручить награду.

Кроме того, у боевиков выдали "сенсацию" о прибытии на Донбасс диверсантов НАТО.

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