РУС. | УКР.

суббота, 6 апреля
  • Лайм
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
26.70
Меню
Общество

Лига чемпионов 2018/19: новости, результаты, видео

Новости

6 апреля

17:05
Где смотреть онлайн Тоттенхэм Хотспур - Манчестер Сити: расписание трансляций
17:00
Гороскоп на завтра: Львам грозит невроз, а Водолеям придется искать обходные пути
16:55
Эксперт раскритиковал Зеленского за шутки над украинцами
16:51
"Русский мир" на защите детей: сети впечатлило видео с "убитым" боевиком ЛНР
16:28
Покраснел от стыда: опубликовано забавное фото вора, пойманного на горячем в Киеве
16:20
Украина завоевала две золотые медали на престижном турнире
16:19
Чистота и уют: появились фото и видео камеры харьковского СИЗО, в которой сидит Зайцева
15:52
Был садистом: известная украинская певица рассказала о насилии в семье
15:31
В Киеве водитель сбил человека и влетел в торговый ряд: фото серьезного ДТП
15:30
Украинский боксер одержал очередную уверенную победу на профессиональном ринге
15:23
В Украину возвращаются дожди: свежий прогноз на неделю
15:01
Журналист назвал причину голосования военных за Зеленского, сравнив Украину с сельским клубом
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

"Русский мир" на защите детей: сети впечатлило видео с "убитым" боевиком ЛНР

суббота, 06 апреля 2019, 16:51

В сети обсуждают видеоролик, на котором запечатлен пьяный боевик, который уснул на детской площадке в оккупированном Луганске.

Ролик в Twitter опубликовал пользователь Vitauskas.

"Лугандония пришла к успеху! Если бы на детских площадках не валялись пьяные русские "освободители", то здесь бы уже валялись разнузданные солдаты агрессивного блока НАТО!" - подписал ролик автор.

На видео видно, как вооруженный мужчина лежит пьяный на детской площадке. Женщина, которая снимала происходящее, выражала свое недовольство поступком боевика.

Напомним, что на Донбассе ликвидировали российского наемника, который воевал на стороне боевиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главарь группировки боевиков ЛНР Леонид Пасечник в ближайшее время может покинуть свой "пост", а вместо него российские кураторы поставят "главу администрации" оккупированного Луганска Ольгу Бас.

Фотовзгляд

Все галереи
Выборы президента 2019, явка избирателей на участки

Новости партнеров

Загрузка...

Читайте также

Толерантность на публику: что прячется за истинным лицом человека

Дождались: синоптики порадовали погодой на выходные

Главные анализы страны: как Порошенко и Зеленский сдавали тесты

Нужны ли Украине дебаты Зеленского и Порошенко

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV

© 2014 - 2019 Апостроф. Все права защищены. Републикация материалов и фотографий, являющихся собственностью «Апостроф», возможна только при условии прямой ссылки на сайт. Для интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем, ссылки не ниже второго абзаца на конкретную новость или статью на веб-сайт apostrophe.ua. Перепечатка, воспроизведение и/или распространение информации, содержащей ссылку на агентства «Интерфакс-Украина», «Українські Новини», в каком-либо виде строго запрещены. AD – материалы, которые отмечены этим знаком, размещены на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.

Разработка сайта: