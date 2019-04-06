"Русский мир" на защите детей: сети впечатлило видео с "убитым" боевиком ЛНР

В сети обсуждают видеоролик, на котором запечатлен пьяный боевик, который уснул на детской площадке в оккупированном Луганске.

Ролик в Twitter опубликовал пользователь Vitauskas.

"Лугандония пришла к успеху! Если бы на детских площадках не валялись пьяные русские "освободители", то здесь бы уже валялись разнузданные солдаты агрессивного блока НАТО!" - подписал ролик автор.

На видео видно, как вооруженный мужчина лежит пьяный на детской площадке. Женщина, которая снимала происходящее, выражала свое недовольство поступком боевика.

Напомним, что на Донбассе ликвидировали российского наемника, который воевал на стороне боевиков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что главарь группировки боевиков ЛНР Леонид Пасечник в ближайшее время может покинуть свой "пост", а вместо него российские кураторы поставят "главу администрации" оккупированного Луганска Ольгу Бас.